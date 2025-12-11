Alexis Vega no es todo Toluca: Diego Lainez 

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres se declaran listos para encarar la final del Apertura 2025 en su juego de ida, donde remarcaron la ausencia de Alexis Vega para Toluca.

En voz de Diego Lainez, el ofensor felino destacó que los escarlatas son igual de peligrosos sin su figura máxima, la cual si realizó el viaje aunque no podrá disputar el primer encuentro.

“Todos sabemos de la capacidad de Alexis es un jugador que en Toluca lo ha hecho muy bien, le da a un plus a Toluca, pero Toluca no es sólo Alexis, tiene un equipo que trabaja bien, con jerarquía, será igualado con o sin Alexis, es un jugador que marca diferencia, pero tenemos que estar concentrados en todos los jugadores de Toluca, que tienen un recorrido importante y acá a ser mu bonita”, dijo el “Factor”.

Por otro lado, el capitán auriazul Fernando Gorriarán, confesó que en caso de obtener el trofeo de campeón, dejará que lo levanten las leyendas del club como André Pierre-Gignac; Nahuel Guzmán y Javier Aquino, quienes lo merecen por lo ganado en el equipo.

“No es algo que me plantée. No sé si lo puedo decir o no. Si llega a suceder les dije que lo levanten los grandes, es lo que ellos se merecen y se lo ganaron. Nos falta dar un pasito más pero prefiero que si toca la oportunidad sean ellos y no yo”, finalizó.

El arranque se la serie está pactada para las 20:00 horas del jueves por la noche en el “Volcán”.