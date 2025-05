Alexandra Mohnhaupt cierra en el cuarto lugar tras una carrera desafiante en Aguascalientes

Con una destacada actuación de recuperación, Alexandra Mohnhaupt, piloto de la camioneta #95 del equipo Prime Sports Racing, finalizó en el cuarto lugar durante la quinta fecha de la temporada 2025 de Trucks México Series, celebrada en el exigente Óvalo Aguascalientes México.

Tras haber largado de la parte trasera, la piloto de la camioneta 95 LaFlorDeCórdoba-GasolineraJardez-ToroPresto-BYMindustrial-Sardimex-Hidrolock-Intercash-VersaComercializadora-SanPedroPacificProducts-BatalionSeguridadPrivada-Atunsito-MobiliarioEnMovimiento-PrestoPegamentosSelladores-Pipsa-GPLogistics-ConstruccionesyPavimentosGO-ServiciosLogísticosPalco-M&A enfrentó una competencia complicada desde los primeros giros, en los que debió sortear pequeños incidentes en pista, trompos y semi trompos.

Durante las primeras 30 vueltas se mantuvo fuera del top10, pero poco a poco comenzó a recuperar ritmo, escalando posiciones hasta instalarse en el octavo sitio. A partir de ahí, el avance fue constante y estratégico, logrando mantenerse en la pelea en una carrera llena de interrupciones por cuatro banderas amarillas y con condiciones de calor intensas que pusieron a prueba la concentración y el estado físico de los pilotos.

En las últimas 10 vueltas, Alexandra se aferró al top 10 y aprovechó cada oportunidad para avanzar. Su determinación fue clave en el cierre de la competencia, donde se ubicó en el quinto lugar en la vuelta 88, y tras un final en overtime, cruzó la meta en una sólida cuarta posición, igualando su mejor resultado del año y sumando puntos importantes para el campeonato.

“Me siento muy contenta, el equipo hizo un gran trabajo para que la camioneta quedara bien hoy. Arranqué de atrás, me mentalicé de que era una carrera larga y así lo hice, traté de no arriesgar nada al principio y al final ya jugué un poquito más en las posiciones. Estoy muy contenta 6 agradecida con el equipo y mis patrocinadores por todo su apoyo y el gran trabajo, esto me da confianza para la siguiente fecha y saber que puedo estar ahí, muy cerca y tal vez en el podio. Al final fue un gran trabajo de equipo, me venía comunicando muy bien con todos, que analizaba todo, que respirara y mantuviera la calma, eso me ayudó mucho. Es mucha presión, pero al final querer estar ahí te ayuda, es un nuevo comienzo para nosotros”, comentó.

La siguiente cita de Trucks México Series será el próximo 1 de junio en el Autódromo de Querétaro, donde Mohnhaupt buscará seguir consolidando su temporada con el equipo Prime Sports Racing.