Álex Palou pierde el juicio contra McLaren y tendrá que pagar 10 millones

Londres, 23 ene (EFE).- El español Álex Palou ha perdido el juicio contra McLaren por rotura de contrato y tendrá que abonar 12 millones de dólares (10,2 millones de euros) por daños y perjuicios, determinó el tribunal comercial de Londres.

En 2022, el español firmó un acuerdo para competir en el equipo IndyCar de McLaren, lo que provocó un conflicto con Chip Ganassi Racing, que contaba con una opción sobre el piloto.

El conflicto se resolvió mediante mediación y el contrato de Palou se modificó para unirse a McLaren en 2024, aunque finalmente el piloto permaneció esa temporada en Ganassi, equipo con el que ganó tres títulos consecutivos de IndyCar y la última edición de las 500 Millas de Indianápolis.

La escudería inglesa demandó a Palou en 2023 y sostuvo que la no incorporación del piloto en 2022 privó al equipo de éxitos deportivos y de acuerdos comerciales, incluyendo patrocinios y costes salariales por la contratación de otros pilotos, y cifra las pérdidas en 19,7 millones de dólares, por debajo de los 28,5 millones de dólares (24,3 millones de euros) inicialmente reclamados.

Finalmente, McLaren ha logrado llevarse más de la mitad del dinero que reclamaba, lo que ha sido calificado por Zak Brown, consejero delegado del equipo, como un “resultado apropiado”.

Palou, por su parte, aseguró que está “decepcionado” con que McLaren vaya a llevarse esta suma, después de que en su defensa alegara que las pérdidas pedida por McLaren están “infladas” y que la compañía ya mitigó gran parte de los daños, acusando a la escudería de intentar “arruinar económicamente” a Palou, además que esgrimió que le mintieron en cuanto a las expectativas de llegar a la Fórmula Uno.

