Alessandros Racing se proclama bicampeón por equipos y de pilotos, además de campeón de novatos en la Copa TC2000

Ciudad de México, a 3 de noviembre de 2025.- El equipo Alessandros Racing/Heraldo Media Group, se alzó con el bicampeonato de pilotos en la Copa TC2000, luego de que Massimiliano Zona, del auto #28 sumara los puntos necesarios tras su segundo lugar en la carrera final de la temporada.

Además, con el quinto lugar de Allan Van Rankin y el sexto sitio del auto #22 de Manolo Mier y Elliot Van Rankin, el equipo logra también el bicampeonato por equipos, llegando así a cuatro títulos en la categoría, marcando historia en el campeonato.

Por su parte, Manolo Mier se consagró como el novato del año, quien tuvo una actuación destacada, demostrando su talento al volante a lo largo de la temporada.

Fue un año redondo para Alessandros Racing, logrando la mayor cantidad de victorias en el año y en la parte final de la temporada sus pilotos fueron los más contundentes.

Zona capitalizó con creces el buen ritmo que mostró durante la práctica que coronó con la pole, poniendo de manifiesto que no dejaría nada a la suerte y buscaría la victoria.

En el arranque de la carrera perdió el primer lugar, sin embargo, mantuvo sus ojos en la defensa de Allan Van Rankin que tomó la batuta y que no la perdió durante todo el primer stage, que contó con varias banderas amarillas las cuales cortaron el ritmo de carrera.

Pero lo más intenso llegó en la parte complementaria, el duelo entre Zona y Allan, fue de los que más vitorearon los asistentes que vieron cómo a pesar de ser coequiperos luchaban por la victoria a lo largo y ancho de la pista.

Lamentablemente, en una de esas acciones, Allan perdió algunas posiciones y por ende ya no tuvo posibilidades de podio, por su lado, Zona mantuvo el liderato por varios giros, hasta que a un par de vueltas de culminar la carrera fue superado y aunque volvió a atacar sabía que tendría que ser más inteligente ya que el título estaba en juego, por lo que fue paciente y mantuvo su posición al final logrando el segundo lugar y con los puntos cosechados, el título de pilotos.

Por su parte, Allan Van Rankin, llegó P5; Manolo Mier y Elliot Van Rankin P6; Giovanni Rodrigo y Sebastián Álvarez, P16; mientras que Alex Sánchez y Alejandro Tort, P20 y P23 respectivamente.