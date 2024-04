Alessandros Racing se prepara para el reto nocturno en Chihuahua

Como ya es costumbre, este será un reto particular ya que se correrá en la noche del sábado, lo que le da un toque especial para los asistentes, pero no deja de ser un reto importante para los ingenieros quienes deberán encontrar la puesta a punto perfecta para los pilotos que, a su vez, deberán afinar sus sentidos para acoplarse a las luces artificiales que cubrirán la pista.

La escudería Alessandros Racing, con la piel de Heraldo Media Group, Grupo Andrade, Grupo Santana Vega, Fipresta, Global Jet Set, Gestomex y Symetry, tiene como objetivo avanzar de manera importante en la tabla de cada campeonato. El sumar la mayor cantidad de puntos está en la mente de cada piloto y cada uno de ellos se siente comprometido con esa causa.

En lo que respecta a la categoría mayor, Rubén Rovelo, vuelve al ataque a bordo de su auto #28, con el que tratará de tomar la revancha luego del abandono sufrido en Chiapas.

“Tengo uno de los autos más veloces de la parrilla y eso me da confianza para salir desde las prácticas para colocarme entre los punteros, tuvimos mala suerte en Chiapas, pero no volverá a pasar en Chihuahua, necesitamos escalar posiciones en el campeonato y solo tengo en la mente subirme a lo más alto del podio”, dijo Rovelo.

La NASCAR Challenge tendrá la participación de Eliud Treviño y Marco Marín, quienes se ubican en el quinto y sexto lugar respectivamente. Ambos cuentan con 50 puntos y están a solo 20 unidades del liderato, por lo que buscarán un buen resultado que los catapulte y los ubique dentro de los punteros.

Eliud Treviño del auto #26, comentó: “Estamos mejorando en cada carrera, demostramos velocidad, pero debemos crecer aún más si queremos estar en la pelea al final de la temporada, Chihuahua será otra oportunidad para pelear por un lugar en el podio, y ese es el compromiso inmediato, no estamos lejos del liderato y debemos aprovechar cada oportunidad para acercarnos”.

En su turno, Marco Marín, dijo: “Ya logramos un segundo lugar, estamos a nada de lograr la primera victoria para el equipo esta temporada, tenemos un auto confiable y muy veloz, todas esas herramientas me ayudan a mejorar mi manejo porque le puedo exigir el máximo y sé que no me fallará, estoy ansioso de correr en Chihuahua y más porque será de noche, un reto interesante y atractivo”.

Por lo que respecta a la Trucks México Series, el piloto Enrique Ferrer de la camioneta #55, no tendrá participación, si bien se encuentra con buena salud después del contacto sufrido en el Súper Óvalo Chiapas, la indicación médica señala unos días más de descanso para poder regresar a las actividades, por lo que de manera responsable seguirá las indicaciones al pie de la letra.