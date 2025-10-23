Alessandros Racing presente en el GP de la Ciudad de México con la F4

Ciudad de México, a 22 de octubre de 2025.- Alessandros Racing/Heraldo Media Group y sus jóvenes pilotos de la FIA F4 NACAM, verán acción en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez, que recibe el Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1, el próximo fin de semana, es decir del 24 al 26 de octubre.

Los monoplazas de la F4 formarán parte de la oferta deportiva que este evento tendrá en territorio nacional, disputándose dos carreras, en las que cinco pilotos de Alessandros Racing, tomaran el mando de sus autos para tratar de dominar el podio como lo han realizado en gran parte de la temporada.

La alineación confirmada por el equipo está integrada por: Alex Bobadilla #08; José Martínez #17; Fernando Luque #29; Helio Meza #27 y Alex Popov #26.

Durante el viernes habrá una sesión de entrenamientos y no volverán a la pista hasta el sábado cuando sean los que abran la acción en en el trazado capitalino en las primeras horas del día, para luego por la tarde sean estos mismos autos que corran su carrera primer carrera a las 16:45 y con ello, concluyan las actividades del día.

Para el domingo, nuevamente madrugando comenzarán su carrera 2, que se disputará a las 08:30 horas en punto.

Esta fecha será la última de la temporada y los pilotos de Alessandros pelearán hasta el ultimo giro por llevarse el campeonato. Quien lidera esta pelea es el joven piloto, Fernando Luque, quien se encuentra en la segunda posición con una desventaja de 26 puntos respecto al líder, por lo que sabe que tendrá que hacer un par de carreras perfecta.

Detrás de él se encuentran José Martínez y Alex Bobadilla, en tercer y cuarto lugar respectivamente.