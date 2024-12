Alessandros Racing domina la tercera fecha de FIA F4 NACAM y se proclama campeón de la temporada 2024

La tercera fecha de la FIA F4 NACAM fue dominada por el equipo Alessandros Racing, quien de nueva cuenta acaparó el podio logrando las tres victorias de la jornada, demostrado su poderío como escudería y adjudicándose el campeonato de la temporada 2024 junto al joven piloto, José Carlos Hernández.

Los protagonistas principales de esta jornada fueron José Carlos Hernández y la piloto española, Nerea Martí, quienes a lo largo de las tres carreras estuvieron entregando acciones al límite que elevaron la adrenalina.

A bordo del auto #29, Hernández se llevó la victoria en las carreras 1 y 3, permitiéndole así sumar los puntos necesarios para superar a sus coequiperos y convertirse en el monarca de este año. Mientras que su coequipera, Nerea Martí, del auto #32, logró la victoria en el hit 2, demostrando su experiencia y calidad al volante.

Sin embargo, las buenas actuaciones del equipo no terminan ahí, ya que en las tres carreras, los pilotos de Alessandros hicieron el 1-2-3, destacando aún más, en la tercera carrera de la jornada, en la cual los cinco pilotos del equipo se colocaron en los primeros 5 sitios, dando así un poderoso golpe de autoridad en la categoría.

“Fue una fecha muy intensa, la pelea contra Nerea nunca bajó de intensidad, me divertí mucho y aprendí mucho más del auto bajo presión, logramos dos victorias y con eso concretamos el campeonato, ahora toca enfocarnos en el siguiente año para seguir por el mismo camino”, dijo José Carlos Hernández.

“Estoy agradecida con el equipo por esta oportunidad de correr en México, me divertí mucho, tuve grandes batallas con José Carlos y Helio Meza, gané una carrera y eso me da un buen balance en esta fecha, hay mucho talento en México y me alegra competir en este buen nivel”, finalizó Nerea Marti, piloto también participante de F1 Academy.

Por lo que respecta a Alex Bobadilla, del auto #08, logró un P5 en la carrera 1; P6 en el hit 2 y tercer lugar del podio en la carrera 3.

En lo que corresponde a José Martínez, del auto #17, logró P6 en la carrera 1; P4 en la carrera 2 y en el hit 3, se colocó P5.