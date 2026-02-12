Alessandros Racing con podio en la Fecha 1 de la Copa TC2000

La primera carrera de 2026 de la Copa TC2000, que se disputó en el Autódromo Hermanos Rodríguez, fue de gran provecho para los pilotos del equipo Alessandros Racing/Heraldo Media Group, que gracias al manejo de Aldo Vincenti al mando del auto #26 logró el segundo lugar del podio.

El fin de semana comenzó con varios retos a vencer, los tiempos realizados no fueron los adecuados para meterse entre los punteros, pero en contraparte, la puesta a punto estaba pensada para la carrera larga.

Además, antes de la carrera los pilotos fueron sancionados por lo que tuvieron que arrancar en la parte final del contingente, sin embargo, esto no desanimó a los competidores quienes se concentraron en concretar la remontada.

Quien tomó la iniciativa, fue el auto #28 de Michel Garrido que poco a poco fueron superando autos para avanzar en el clasificatorio. Al mismo ritmo, Aldo Vincenti, del auto #26 hizo lo propio para colocarse entre los punteros durante la primera etapa de la carrera, y para antes del primer stage, ya se había colocado en la quinta posición.

Luego de la pausa para el cambio de pilotos justo a la mitad de carrera, tanto Vincenti como Allan ya al mando del #28 se colocaron segundo y tercero general respectivamente, asediando constantemente al líder.

Todo indicaba que pronto se apoderarían del liderato, pero un descuido de Aldo provocó que perdiera algunas posiciones, por lo que el rol de cazador lo tomó Van Rankin.

De nueva cuenta los intentos de rebase eran constantes y era cuestión de tiempo para llegar a la punta, pero lamentablemente para el espectáculo, salió una bandera amarilla en la parte final y ante la imposibilidad de volver a verde, Allan se tuvo que conformar con el segundo puesto al cruzar la meta.

Algunos lugares atrás, en la P5 quedó originalmente Aldo Vincenti, pero ante la sanción de los tres autos que quedaron delante de él, entre ellos el auto #28 de Alessandros, Vincenti se adjudicó el segundo lugar del podio.

En la P14 quedó el auto #27 de Santiago Navarra y Alex Sánchez, mientras que el actual campeón de la categoría, Massimiliano Zona que hizo dupla con Manolo Mier, en el auto #1, tuvieron que abandonar cuando giraban en la vuelta 34.

La misma suerte sufrieron Elliot Van Rankin y Diego Urritia, quienes no pudieron culminar la carrera.

Allan y Michel, ocuparon el final de la plantilla al sufrir la descalificación.