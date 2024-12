Alan Franco desconoce interés de Tigres pese a rumores

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres tienen en carpeta a Alan Franco para reforzar su plantilla de cara al Clausura 2025, interés del cual el futbolista desconoce.

Pese a ello, el ecuatoriano no ve con malos ojos el venir a México en dado caso que los felinos hagan válida una oferta formal.

“La verdad es que no estoy al tanto (interés). El fútbol mexicano para mí es un fútbol de muy buen nivel, tiene varios equipos fuertes, por lo que no lo veo con malos ojos. Pero también es cierto que me gusta mucho Brasil.

Me gusta la liga brasileña por la cantidad de equipos y el campeonato que es bastante complicado y difícil. A mí me ha ayudado a subir mi nivel, entonces la verdad que no tendría ningún problema de mantenerme en Brasil o mudarme a México”, confesó para el medio sudamericano Direct Fútbol.

El ex Talleres de Córdoba fue sondeado por la dirigencia comandada por Mauricio Culebro, sin embargo, aún no hay propuesta oficial pese a rumores que detallan una cifra de 2.5 millones de dólares.

Cabe destacar, que Franco es parte de la lista que se plantean para priorizar la posición en el medio campo tras la inminente salida de Rafael Carioca en verano. Además, se sabe que su actual club, Atlético Mineiro, no está cerrado a negociar por el futbolista.