Ajedrecista regio compite en Olimpiada en Colombia

*Miguel Zaragoza es de García, N. L.

El ajedrecista regio, Miguel Zaragoza, compitió y alcanzó un buen lugar junto con su equipo, en la Olimpiada Mundial sub-16 de Ajedrez, que se celebra en Colombia.

El originario de García, Nuevo León, fue recientemente campeón nacional en la Copa Hidalgo, y ahora fue clave para que el equipo mexicano lograra colocarse dentro del Top10 de la competencia, de un total de 26 países.

Este es el mejor resultado que un equipo mexicano de ajedrez ha conseguido, en torneos internacionales.