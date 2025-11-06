Águilas de la Prepa 9 busca su quinto título consecutivo

*Siguen mandando en el futbol americano.

Las Águilas de la Preparatoria 9 continúan forjando su legado en el futbol americano de preparatorias de la UANL; al clasificarse a su decimosexta final consecutiva en la Liga Intrauniversitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), tras vencer 14-7 a los Toros de la Preparatoria 16 en las semifinales disputadas este miércoles.

El tetracampeón vigente se impuso en un duelo cerrado, donde Michael Muñoz abrió el marcador con un acarreo por tierra, mientras que la dupla Axel Bladé–Omar Calzoncit amplió la ventaja con una conexión aérea que resultó determinante para sellar el triunfo.

Con esta victoria, la Prepa 9 se mantiene como la institución más dominante del torneo y la próxima semana irá en busca de una hazaña histórica: conquistar su quinto campeonato consecutivo, algo nunca antes logrado en la competencia.

Su rival en la gran final será la Preparatoria 22, conjunto de las Panteras, que avanzó tras eliminar a los Vaqueros de la Preparatoria 2.

El duelo promete ser una final vibrante entre dos programas con gran tradición, en la que las Águilas intentarán reafirmar su dinastía y las Panteras buscarán destronar al campeón reinante.