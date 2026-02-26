Aficionado del Oviedo afronta un año de cárcel por insultos racistas a Kylian Mbappé

La Fiscalía pide un año de prisión y el pago de una multa de 2.880 euros para un aficionado por insultar al jugador del Real Madrid Kylian Mbappé durante el partido que disputaron el Real Oviedo y el conjunto merengue el 24 de agosto de 2025 en el estadio Carlos Tartiere.

El Ministerio Público, que reconoce la atenuante de responsabilidad criminal de embriaguez debido a que el acusado se encontraba afectado por el consumo de bebidas alcohólicas, también solicita que el procesado indemnice al jugador con 2.000 euros por los daños morales.

La Fiscalía ha presentado su escrito de conclusiones provisionales ante el Tribunal de Instancia número 1 de Oviedo, a la espera de la fijación de fecha para el juicio.

Los hechos ocurrieron en el minuto 37 del partido, cuando Mbappé marcó el primer gol del partido y, durante la celebración, el acusado profirió gritos de menosprecio de carácter racista hacia el jugador, a la vez que realizaba gestos y sonidos de imitación a un mono.

La Fiscalía apunta que los hechos fueron recogidos por las cámaras de un programa de televisión que difundió las imágenes al día siguiente en su emisión y también en su perfil oficial en la red social X, donde a la pocas horas superaron las 300.000 visualizaciones.

Numerosos medios de comunicación digitales y perfiles en redes sociales se hicieron eco de los insultos, que alcanzaron “un impacto mundial, de más de 305 millones de visualizaciones en todo el mundo, con el consiguiente incremento del sentimiento de humillación para el jugador”. EFE