Afectaría salida de Berterame con Rayados: Óliver Torres 

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados se verían afectados con la salida de Germán Berterame, así lo dejó en claro Óliver Torres.

El ofensor español remarcó que si bien aún no se ha concretado la partida del naturalizado mexicano hacia el Inter de Miami, existe material con cuál poder reemplazarlo.

“Es una posible salida que todavía no se ha concretado. Germán sigue siendo nuestro compañero, está con nosotros preparando el partido. Más allá de los números, es un gran compañero y una gran persona. Claro (que afecta) que es un jugador muy importante. Aporta mucho más que goles: es el primero en presionar y en apoyar a sus compañeros. Pero ahora sigue siendo nuestro. A día de hoy, Germán sigue siendo nuestro compañero y le deseo lo mejor, sea aquí o en otro sitio.

El fútbol tiene estas decisiones y lo importante es el grupo que tenemos ahora. Jugadores como Robert, Moxica y Anthony están trabajando muy bien, y los de segunda línea debemos dar un paso adelante. El fútbol no es individual, es colectivo, y tenemos material suficiente. Si se va, le deseamos lo mejor. El plantel es increíble y también hay que apostar por la gente de casa que está trabajando bien. Reitero: todavía no se ha ido y sigue siendo un compañero más”, comentó en zona mixta.

Cabe destacar, que el apodado “Inventor” ya tiene todo listo para emigrar con las “garzas”, habiendo tenido este miércoles al perecer su último entrenamiento en el Barrial, de donde ya se habría despedido de sus compañeros.

Compra de Ramos al Sevilla lo pone feliz

Por último, Torres reconoció au felicidad por la inminente llegada de Sergio Ramos como accionista al Sevilla FC, de quien opinó que juntos podrían llevar de nuevo al protagonismo al conjunto sevillano.

“Sevilla es un gran club y Ramos es un gran jugador y un hombre de fútbol. Entonces si esas dos partes se juntan estoy seguro que le irán bien. He estado 5 años en Sevilla y pasé buenos momentos ahí, me encantaría que Sevilla volviese a la senda de ganar títulos europeos y si es de la mano de Ramos hasta aquí le animaré y le desearé lo mejor”, finalizó.