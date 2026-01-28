Advierten operativos del ICE en el Super Bowl

*ICE sigue desplegándose por todos lados.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) informó que elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estarán presentes en los alrededores del Levi’s Stadium, escenario donde se disputará el Super Bowl entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

De acuerdo con la dependencia, la presencia de agentes federales responde a los esquemas de seguridad que suelen implementarse en eventos de gran convocatoria. La subsecretaria de Asuntos Públicos, Tricia McLaughlin Yoho, señaló que estas acciones forman parte de la coordinación habitual con autoridades locales y federales para resguardar la integridad de los asistentes. “El DHS mantiene su compromiso de colaborar para que el Super Bowl se lleve a cabo de manera segura para todos”, declaró a un medio estadounidense.

Operativos migratorios seguirán activos

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional dejaron claro que las labores de aplicación de la ley migratoria no se suspenderán durante el evento, pese a la polémica surgida tras hechos recientes en Minnesota, donde dos ciudadanos estadounidenses perdieron la vida durante intervenciones de fuerzas federales.

Corey Lewandowski, asesor del DHS, afirmó que la continuidad de estos operativos responde a una directriz directa del presidente Donald Trump. “No existe ningún espacio que funcione como refugio para personas que se encuentren de manera irregular en el país. Ni el Super Bowl ni ningún otro evento lo será. Serán localizados y deportados”, expresó.

Estas declaraciones contrastan con la postura del gobernador de California, Gavin Newsom, quien ha manifestado en distintas ocasiones su desacuerdo con la política migratoria impulsada desde la Casa Blanca.

Trump se ausentará del Super Bowl y lanza críticas al medio tiempo

En otro tema, el presidente Trump confirmó que no asistirá al partido programado para el próximo 8 de febrero, argumentando que California se encuentra demasiado lejos de su residencia en Florida. Además, criticó duramente a los artistas seleccionados para el espectáculo de medio tiempo.

“Estoy en desacuerdo con ellos. Me parece una pésima elección. Solo se dedican a promover el odio”, señaló el mandatario al referirse a Bad Bunny y Green Day, quienes estarán a cargo del show musical.