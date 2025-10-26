Admite Pizarro importancia de Ángel Correa en triunfo ante Xolos

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres salieron avantes ante Xolos y gran parte de ello gracias a Ángel Correa, algo que reconoció el propio Guido Pizarro.

El técnico felino admitió la importancia del campeón del mundo en su ingreso al campo, pues en poco menos de 40 minutos logró estar presente en las dos anotaciones del juego, gol incluido; además de estar contento por el resultado.

“Cuando está Ángel es un jugador de muchísima jerarquía que nos aporta muchísimo. Cada vez que ingresa al campo, transforma el juego. Hoy entró unos minutos y todos sabíamos que había que cuidarlo por la tarjeta, pero una vez que entra, el equipo se fortalece: tiene otra dinámica, otra fortaleza en ataque.

El equipo está contento por el resultado y las formas. Nos ocupa mucho, fue un buen juego, el grupo se encontró, donde nos costó al principio encontrar los caminos. Creo que después tuvimos a un gran Nahuel que en un momento crucial del juego ataja el penal y era el partido donde teníamos que lograr los 3 puntos y a partir del lunes pensar en el siguiente juego”, comentó post partido.

Bajo esta misma línea, el “Conde” aplaudió el regreso al gol de André Pierre-Gignac, quien sumó su tanto 218 con el club y 188 en Liga MX que le ayudó a meterse de lleno en el top 10 de máximos anotadores en el fútbol mexicano.

“Con el gol de él (André) y con el de Correa y con todo el equipo. He hablado hecho un esfuerzo grande para salir de la lesión que venía. He estado cerca de su proceso y que él se sienta bien y pueda portar. Estamos contentos, el grupo está unido y consciente de que estamos haciendo las cosas bien y seguimos trabajando”, añadió.

Por último, Pizarro dijo estar motivado y con el compromiso de sacar el triunfo en el próximo Clásico Regio 142 ante Rayados, esto el siguiente fin de semana.

“Sabemos que para nuestra gente es un partido especial y lo tomaremos como tal.

Confío en el trabajo que venimos haciendo y en la fortaleza del equipo. Iremos allá con la ilusión y el compromiso de lograr los tres puntos”, dijo.