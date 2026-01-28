Adama Traoré ficha por el West Ham

Londres, 28 ene (EFE).- El West Ham United ha hecho oficial este miércoles el fichaje del español Adama Traoré, procedente del Fulham, por alrededor de 2 millones de libras (2,4 millones de euros).

Traoré, de 30 años, se reunirá en el West Ham con el que fue su entrenador en el Wolverhampton Wanderers, Nuno Espirito Santo, en el que fue el mejor momento de su carrera deportiva y cuando formó una gran pareja en ataque junto al mexicano Raúl Jiménez.

“Estoy muy contento de estar aquí y de poder ayudar al equipo con todo lo que pueda”, dijo Adama. “Es un gran club con una gran base de aficionados. Lo conozco desde que era pequeños y he visto las películas sobre el club. Sé mucho de los fans y sé la pasión que tienen”.

“Me encantan los retos e iremos partido a partido. Creo que conseguiremos los objetivos que nos hemos marcado”, añadió el español.

Adama llega a un West Ham que encara la segunda parte de la temporada con la necesidad de asegurar la salvación. Los ‘Hammers’, que comenzaron la temporada con Graham Potter en el banquillo y ahora tienen a Nuno, son antepenúltimos con veinte puntos, a cinco de la salvación.

Desde la llegada de Paco Jémez como asistente de Nuno, el conjunto londinense ha ganado dos partidos seguidos. Además de competir en la Premier League, el West Ham sigue vivo en la FA Cup, donde se enfrentará en la cuarta ronda al Burton.

