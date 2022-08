Acuático del CARE con perfil olímpico

Monterrey, Nuevo León (INDE)- El Centro Acuático del Centro de Alto Rendimiento Estatal “Niños Héroes” se ha convertido en una fortaleza con esencia y calidad olímpica, casa de clavadistas y entrenadores con experiencia en la máxima fiesta del deporte en todo el mundo.

La Fosa del “Niños Héroes” ha visto crecer y triunfar a atletas como Diego Balleza, Juan Manuel Celaya y Andrés Villarreal, todos ellos atletas olímpicos en Tokio 2020; Balleza junto a Kevin Berlín en sincronizados desde la plataforma de 10m consiguiendo el cuarto lugar de la competencia; “Meme” Celaya hizo lo propio logrando la cuarta posición junto a Yahel Castillo en el Trampolín de 3m; y Villarreal accedió a sus 24 años de edad a la gran final de la denominada Prueba Reyna, la Plataforma de 10m.

“Ya ahora si me quedo de base en Nuevo León. No estoy tan lejos de la medalla como pensaba, somos los mismos los que vamos a competir, tal vez menos, me motiva mucho saber que estamos dentro de la pelea y México siempre ha sido potencia dentro de los Clavados, así que contento con eso.” Expresó Juan Manuel Celaya, quien regresó a Nuevo León tras aproximadamente cinco años en los Estados Unidos en donde realizó sus estudios universitarios de Ingeniería en la Universidad de Louisiana.

Cabe destacar que en Tokio, Shi QuingYang, entrenador de selección Nuevo León, también tuvo presencia como entrenador nacional, trabajando de cerca con los atletas neoloneses. Así mismo, previo a Tokio se entrenaron en las aguas del CARE los también clavadistas olímpicos Carolina Mendoza y Osmar Olvera.

Además de ellos, la campeona panamericana juvenil en Cali 2021, Alejandra Estudillo, y el campeón olímpico juvenil en Buenos Aires 2018 y campeón panamericano juvenil en Cali 2021, Randal Willars, son dos de los diamantes que se siguen puliendo en el CARE rumbo a París 2024, de la mano también con el entrenador Rolando Prieto, iniciador de los clavadistas neoloneses que hoy son de talla olímpica.

Iniciando este 2022, el Acuático del CARE recibió a dos elementos que llegan a potenciar aún más esta disciplina rumbo a parís 2024, con el objetivo también de seguir impulsando a las nuevas generaciones y como parte de la ideología de crecimiento en el deporte estatal; el clavadista olímpico en Río 2016 y Premio Nacional de Deportes en 2014, Rodrigo Diego, y el entrenador también olímpico en Río, Jonathan Alcántara, llegaron a formar parte del equipo INDE Nuevo León.

“Esto que viene para Nuevo León es muy importante, viene una nueva escuela, vienen cosas buenas, espero estar de la mano en esta nueva historia que van a tener. La meta es llegar a Juegos Olímpicos, el ciclo que ya es muy corto poder tener participación en todas las competencias como Juegos Centroamericanos, panamericanos, Copa del Mundo, e irnos ganando el lugar primer a nivel nacional y después buscar el lugar en parís para conseguir la medalla representando a México.” Comentó Rodrigo Diego quien hará dupla junto a “Meme” Celaya en el trampolín de 3 metros.