Actividad en la Copa Kamas

El evento está programado para las fechas del 3 al cinco de octubre, dentro de la categoría 2015, e la rama varonil, donde incluso uno de los clubes de gran tradición y que ya confirmó su asistencia, es la escuadra del Deportivo M2000, que nos visita desde la ciudad de General Terán.

Y vienen con un buen número de seguidores, lo que pondrá el ambiente en todos y cada uno de los encuentros, tal y como sucede con el resto de los conjuntos, quienes ya velan sus armas para asistir a la cita, en la lucha por alcanzar los primeros lugares y a su vez, hacerse acreedores de los bonitos premios.