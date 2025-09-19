Aclara “Tato” incidencias con Pumas por negociación con Anthony Martial

Monterrey, Nuevo León. Ante la polémica sobre si Rayados le ganó la partida a Pumas por Anthony Martial, un mandamas albiazul salió al quite por ello.

En voz de José Antonio Noriega, presidente deportivo, aclaró un poco más lo sucedido entre la negociación por el francés, dando su versión y negó haberse metido en las charlas entre el jugador y dirigencia universitaria.

“Teníamos, como bien dijo Héctor, la recomendación de Dome de acelerar negociaciones con Anthony porque lo atraía mucho. Dentro de las alternativas, era la que más empujábamos.

Fuimos avisados por parte de su gente, sus agentes, que tenía muchas opciones en diferentes partes del mundo, que las estaba analizando. Pronto nos dijeron que, después del análisis junto con su familia, la que más le atraía era esta. Lo vemos como cualquier otra gran negociación”, dijo.

Cabe destacar, que el directivo del “Pedregal, Eduardo Saracho, confirmó que el club regio se metió en su negociación por Martial.

“Llegamos a un principio de acuerdo, fue una propuesta formal, por escrito, estábamos preparando todo, visas, vuelos y así como te enteraste tú. Y ‘pum’, vino el anuncio para Monterrey, nos enteramos igual, como todo el mundo.

Tuve una conversación con Héctor, no puedo desvelar lo que hablé con Héctor, no sería ético, lo que pasó en el otro lado, sería preguntar en la otra ventanilla”, dijo.

El ariete al final terminó por aceptar la propuesta norteña por los próximos dos años