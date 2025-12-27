Aceves sobre Ramos: Me hubiera gustado compartir con él en Rayados

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados ya tienen en sus filas a su primer refuerzo de cara am Clausura 2026, se trata de Daniel Aceves.

El ex jugador de Pachuca arribó con toda la confianza posible e ilusión de colaborar con la plantilla albiazul, sin embargo, le hubiese gustado compartir cancha con Sergio Ramos, elemento al cual llegó a suplir.

“Mira, primero, Sergio Ramos, al final, su historia y su carrera hablan por él. Creo que, al final, es un jugador que me hubiera gustado compartir en el equipo y aprenderle mucho. Al final, esa experiencia habla por él.

Y, pues, del equipo, ¿qué te puedo decir? Nosotros venimos con expectativa de, como todo, ganarnos un puesto, que el entrenador vea de lo que somos capaces y, sobre todo, poder rendir para el bien del equipo. Mucha ilusión, la verdad es que para mí es una gran ilusión. La gente, el estadio, creo que es algo increíble. Uno, como jugador, siempre espera jugar en equipos así, y, sobre todo, con ese gran estadio y buena afición”, confesó.

Bajo esta misma línea, descartó pláticas con Doménec Torrent en esta nueva experiencia dentro del fútbol mexicano, la cual espera le de esa oportunidad de vestir la casaca del Tri por primera vez en su carrera y por qué no pensar en ir al Mundial.

“No, aún no hemos podido platicar (Torrent), desafortunadamente, pero creo que vamos por la misma línea, todos queremos campeonar, sobre todo, y y que las cosas salgan de lo mejor posible. Pues, sobre todo, mi cien por ciento. Claro, al final, estar en en un equipo con tanta visibilidad, creo que te acerca un poco más a esos tipos de oportunidades”, añadió.

Aceves firmó por cuatro años con la “Pandilla”, siendo el primero de tres fichajes posibles para el siguiente semestre, pies Lucas Orellano ya está prácticamente amarrado.