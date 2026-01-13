Aceves cambió Pachuca por Rayados para tener vitrina en el Tri

Monterrey, Nuevo León. Alonso Aceves fue presentado como refuerzo de Rayados para este Clausura 2026, club al cual ve con buenas vitrinas de cara a la Selección Mexicana.

El zaguero reconoció a dicho factor como la razón principal de cambiar al Pachuca y fichar con los regios, pues más que “colarse” a una convocatoria mundialista, quiere ganarse ese puesto con base a su reflectores con los albiazules.

“El proyecto selección hay que estar preparado. El año pasado tuve una convocatoria y me di cuenta que estaba cerca o por lo menos tocando la puerta. Había que tomar la oportunidad de estar en un equipo que me diera poco más de vitrina, que tenga esa presion y personalidad para poder estar en selección.

Más que colarme, es estar listo (al Tri). Tanto la calidad del vestidor como de la liga me da un mejor nivel personalmente, es un buen lugar y al final no sería colarme sino estar listo y el día que Javier Aguirre tenga que tomar una decisión le cueste un poco o tenga problemas a la hora de decidir bien”, comentó.

Asimismo, confesó su deseo de levantar un título con “La Pandilla” y su entusiasmo por suplir en la posición a Sergio Ramos, debido a que su meta es hacer que la zaga regia sea la mejor del torneo.

“Mis objetivos son claros, principalmente a corto plazo es quedar campeón. Va de la mano con esta institución y el plantel refleja las ganas de querer ser campeón. El tener tantos ganadores tarde que temprano va a llegar.

Al final no es de una sola persona, somos 22, porque los que entran también defiende y los de afuera también. Es un reto muy bonito y el objetivo es claro, ser de las mejores defensivas del torneo. Lo podemos hacer y si te fijas en el juego (vs Toluca), fue una buena definición (de ellos) pero tiros al arco, pocos. Vamos por una buena línea y lo que queremos son porterías en cero y darle la oportunidad a nuestros delanteros de acertar una sola vez y podernos llevar los 3 puntos”, añadió.

El ex Tuzo disputó los 90 minutos en la derrota de 1-0 ante Toluca del sábado pasado en el “Gigante de Acero”, no obstante, realizó un buen desempeño en lo individual.