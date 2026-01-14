Acereros de Pittsburgh despide a su entrenador en jefe

*Le dicen adiós después de 19 años.

Un día después de que los Pittsburgh Steelers quedaran eliminados en la Ronda de Comodines a manos de los Houston Texans, la directiva del equipo tomó una decisión histórica. El presidente de la franquicia, Art Rooney II, informó la salida de Mike Tomlin como entrenador en jefe, poniendo fin a una etapa de casi 19 años al frente del equipo, periodo en el que logró conquistar un Super Bowl.

La gestión de Tomlin dejó huella en la historia de Pittsburgh. Admirado por una parte de la afición y cuestionado por otra, su paso por la organización estuvo lejos de ser intrascendente. Su rápido ascenso en la NFL y los éxitos tempranos respaldaron una permanencia que, para muchos seguidores, se prolongó más de lo esperado.

Mike Tomlin inició su carrera en la liga en 2001 con los Tampa Bay Buccaneers, desempeñándose como entrenador de la secundaria defensiva. Más adelante, en 2006, asumió el cargo de coordinador defensivo de los Minnesota Vikings, antes de recibir en 2007 la oportunidad de convertirse en head coach de los Steelers.

En su primera temporada en Pittsburgh, Tomlin llevó al equipo a la postemporada con marca de 10-6, aunque fueron eliminados en la Ronda de Comodines por los Jacksonville Jaguars. A pesar de ese tropiezo, el técnico sentó las bases de un plantel competitivo y lleno de talento que pronto daría resultados.

El punto más alto de su carrera llegó en 2008, cuando los Steelers, tras finalizar la temporada regular con récord de 12-4, avanzaron hasta el Super Bowl XLIII. En aquel duelo memorable, Pittsburgh se impuso a los Arizona Cardinals para levantar el trofeo Lombardi en uno de los juegos más recordados en la historia de la NFL.

Ese equipo contaba con una generación dorada encabezada por figuras como Ben Roethlisberger, Willie Parker, Heath Miller, Hines Ward y Troy Polamalu, quienes fueron clave para que la franquicia obtuviera su sexto campeonato de Super Bowl y se consolidara en ese momento como la más ganadora de la liga.