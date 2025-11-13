Academia Mezquital abre sus puertas

Con más de dos décadas de trayectoria y éxito, la prestigiada Academia de Fútbol Infantil Mezquital extiende una invitación a todos los niños y jóvenes talentos. La organización ha demostrado ser mucho más que una escuela de fútbol, promoviendo de manera integral el deporte y los valores entre los jugadores que conforman sus equipos representativos.

¡Únete a la Familia Mezquital!

La academia ha abierto oficialmente sus puertas para dar la bienvenida a las futuras estrellas. Si tu hijo tiene el deseo de unirse a esta gran institución, la convocatoria es la siguiente:

¿Dónde? Instalaciones de la Unidad Deportiva Mezquital.

¿Cuándo? Todos los días por las tardes.

Información: Los padres interesados recibirán toda la información sobre inscripciones, horarios y categorías directamente en el campo.

Competición y Proyección

La Academia Mezquital no solo se enfoca en la formación, sino también en la experiencia competitiva de sus alumnos. Sus equipos participan activamente en diversos torneos, incluyendo la liga de San Nicolás, además de ser invitados frecuentes a eventos de gran relevancia a nivel:

Local Estatal Nacional Internacional

¡No pierdas la oportunidad de formar parte de una de las academias con mayor tradición en la región!