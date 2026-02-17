AC Soccer Poniente abre sus puertas a futuras estrellas

Por Regio Deporte

MONTERREY, N.L. – Si tu hijo sueña con ser futbolista, esta es su oportunidad. La reconocida Academia AC Soccer Poniente, con más de una década formando deportistas en la ciudad, ha anunciado que abre sus puertas para recibir a nuevos integrantes y hacer crecer la familia futbolera.

La directiva lanzó una atenta invitación a todos los niños y jóvenes del sector para unirse a sus filas. La convocatoria está abierta para las categorías de nacidos entre el 2010 y el 2018.

Proyección Profesional No es solo una escuelita; AC Soccer Poniente ofrece una plataforma seria de competencia. Los equipos representativos participan en torneos de talla Municipal, Estatal, Nacional e incluso Internacional. Además, para los más grandes, existe la posibilidad de foguearse en la Cuarta División Profesional, un escalón clave para quienes buscan llegar al máximo circuito.

Los interesados pueden acudir directamente a las instalaciones para recibir todos los pormenores e iniciar su camino en el balompié.