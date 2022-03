Abrirá handball macro regionales en casa

La fiesta deportiva de regionales y macro regionales clasificatorios a los Nacionales CONADE 2022, arrancarán éste fin de semana en nuestra entidad con la disciplina del Handball, certamen que albergará los gimnasios Nuevo León Unido y gimnasio Nuevo León Gonzalitos.

Nuevo León afrontará el macro regional B de especialidad con seis equipos categorías 15-16, 17-18 y 19-21 años, ramas varoniles y femeniles; la expectativa es calificar a todos los equipos.

Las acciones se desarrollarán a partir del viernes a partir de las 9:00 horas, mientras que el sábado y domingo iniciarán a las 8:00 horas.

El staff de entrenadores de selección Nuevo León de Handball, ésta encabezado por Rogelio Mancilla Garza, José Pablo Rojas, José Omar Lagunés, Jesús Francisco González Plata, Selene Sifuentes y Rogelio Mancilla Castañeda.

La junta previa del certamen se verificará este jueves 24 de marzo a las 19:00 horas en la sala de juntas del gimnasio Nuevo León Unido, las entidades que participarán son: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

A Saltillo por su pase

Los representativos nuevoleoneses de Ajedrez y de Boxeo viajarán éste viernes a Saltillo, Coahuila para afrontar sus regionales que se realizarán el viernes 25 al domingo 27 de marzo, mismos que protagonizarán deportistas de la Región 3 que compren los estados de San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León y los anfitriones.

Nuevo León competirá en el llamado “Deporte ciencia” con 12 jugadores nivel sub 16, sub 14 y sub 12 varonil y femenil. El Hotel Misión de Saltillo será la sede del torneo.

El regional de boxeo se verificará en el gimnasio “La Madriguera” Casa del Adolescente donde el seleccionado de Nuevo León se presentará con 31 pugilistas categorías cadetes y juvenil en sus diferentes divisiones, ramas varonil y femeniles.

Con información del INDE