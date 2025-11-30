Abreu considera arbitraje condicionante del “Gato” Ortiz sobre Xolos

Monterrey, Nuevo León. Los Xolos quedaron fuera de la liguilla en manos de Tigres, cayendo por goleada tras adquirir una ventaja se tres goles desde la ida.

Sin embargo, para Sebastián Abreu mucho se derivó de un imparcial arbitraje impartido por Marco Antonio Ortiz, quien detectó haber sido condicionado por el ambiente del “Volcán” a favor de los felinos. No obstante, remarcó no haber caído por culpa del silbante.

“Sí, pesa. Pesa para (sonidos de silbato). Sobre todo para ¿A Gilito hoy cuántas patadas le pegaron? ¿Y cuántas amarillas le sacaron por la reiteración de falta? Pesa, obvio en las estadísticas, un árbitro localista pesa. Desde ese lado sí. Después es maduración, crecimiento, aprendizaje. Entender que existe este tipo de cosas en el fútbol. Por más que vino el VAR, el árbitro también vive la atmósfera.

Y muchas veces es más fácil que aplaudan y a que te chiflen. Y jugás con esa de faltita, faltita, faltita, amarilla. A Gil lo cagaban a patadas y a nosotros por patear dos pilotas de los carteles nos sacaban amarilla. No perdimos por eso. Pero condiciona, como el 2-0 del penal, condiciona. Tan claro es como para no ir a ver. Para mí no es, pero ni lo va a ver diciendo que es contundente. Entonces, bueno, son detallecitos que condicionan, obviamente, la atmósfera que se genera. Y hay que aprender a jugar con esos rivales”, mencionó.

Por otro lado, aplaudió la personalidad de su plantel ante un rival que fue totalmente superlativo desde el arranque del juego. Haciendo énfasis en que no poseen las mismas condiciones económicas que otros clubes.

“Me parece que no hay que hacer mucho análisis. Tigres jugó muy bien, fue contundente. No nos permitió poder generar el juego que normalmente el equipo tiene. Hay que felicitarlos y en contrapartida felicitar a mi equipo por estar en las instancias finales contra este tipo de rivales de tanto poderío, de tanta jerarquía. La propuesta fue la misma de las otras 19 fechas que nos tocó jugar, la misma. El rival hoy tuvo un nivel superlativo, tuvo contundencia. Más que criticar seguramente será analizar y evaluar positivamente lo que este grupo ha hecho que claramente no está en los niveles financieros de presupuestos que tiene Tigre, que tiene Monterrey, que tiene Chivas, Toluca, América, Cruz Azul, campeones del mundo, jugadores de jerarquía.

Nosotros humildemente, con un plantel joven, con muchos jugadores que están haciendo sus primeras experiencias. Pero de ahí a hacer ese análisis de que van a haber muchas críticas por la postura, me parece que el tijuanase sabe valorar lo que el equipo viene realizando. No somos tan exitistas, somos más realistas”, dijo.

Los fronterizos romperán filas para iniciar planeaciones de cara al Clausura 2026.