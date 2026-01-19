Abren inscripciones extraordinarias para la Liga Popular de Escobedo

Por Regio Deporte

​ESCOBEDO, N.L. – Si tu equipo se quedó fuera, esta es tu oportunidad. Debido a la gran respuesta y al alto número de delegados interesados en participar, la Liga Popular de Escobedo ha decidido abrir un período extraordinario de inscripciones para nuevos conjuntos en la rama varonil, categoría libre.

​El señor Carlos Medina, titular de la liga, informó que esta medida se toma con el fin de ajustar los grupos y dar cabida al talento local que busca espacio para jugar.

​Categorías y Horarios

La convocatoria está abierta para las categorías de Segunda, Primera y Primera Especial. La acción se desarrolla todos los domingos a partir de las 8:00 AM en diversas unidades deportivas del municipio, además de nuevos campos que están en proceso de habilitación para cubrir la demanda.

​¿Dónde registrarse?

Los interesados tienen una cita este jueves a partir de las 5:00 PM.