Abren inscripciones extraordinarias para la Liga Popular de Escobedo

ESCOBEDO, N.L. – Si tu equipo se quedó fuera, esta es tu oportunidad. Debido a la gran respuesta y al alto número de delegados interesados en participar, la Liga Popular de Escobedo ha decidido abrir un período extraordinario de inscripciones para nuevos conjuntos en la rama varonil, categoría libre.

​El señor Carlos Medina, titular de la liga, informó que esta medida se toma con el fin de ajustar los grupos y dar cabida al talento local que busca espacio para jugar.

Categorías y Horarios

La convocatoria está abierta para las categorías de Segunda, Primera y Primera Especial. La acción se desarrolla todos los domingos a partir de las 8:00 AM en diversas unidades deportivas del municipio, además de nuevos campos que están en proceso de habilitación para cubrir la demanda.

¿Dónde registrarse?

Los interesados tienen una cita este jueves a partir de las 5:00 PM.

  • Lugar: Domicilio social de la liga, calle Allende #214, en el Centro de Escobedo (a dos cuadras al oriente de la Presidencia Municipal).
  • Teléfono: Para más informes, pueden comunicarse al 81-15-38-32-73.
