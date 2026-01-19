Abren inscripciones extraordinarias para la Liga Popular de Escobedo

Por Regio Deporte
ESCOBEDO, N.L. – Si tu equipo se quedó fuera, esta es tu oportunidad. Debido a la gran respuesta y al alto número de delegados interesados en participar, la Liga Popular de Escobedo ha decidido abrir un período extraordinario de inscripciones para nuevos conjuntos en la rama varonil, categoría libre.
El señor Carlos Medina, titular de la liga, informó que esta medida se toma con el fin de ajustar los grupos y dar cabida al talento local que busca espacio para jugar.
Categorías y Horarios
La convocatoria está abierta para las categorías de Segunda, Primera y Primera Especial. La acción se desarrolla todos los domingos a partir de las 8:00 AM en diversas unidades deportivas del municipio, además de nuevos campos que están en proceso de habilitación para cubrir la demanda.
¿Dónde registrarse?
Los interesados tienen una cita este jueves a partir de las 5:00 PM.
- Lugar: Domicilio social de la liga, calle Allende #214, en el Centro de Escobedo (a dos cuadras al oriente de la Presidencia Municipal).
- Teléfono: Para más informes, pueden comunicarse al 81-15-38-32-73.