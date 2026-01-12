Abanderan a México para los Juegos Olímpicos de Invierno

*La Presidenta Sheimbaum los recibió en Palacio Nacional.

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó un hecho sin precedentes al liderar el primer abanderamiento presidencial de una delegación mexicana que participará en unos Juegos Olímpicos de Invierno, rumbo a la justa de Milán-Cortina 2026.

Durante la ceremonia, la mandataria entregó el lábaro patrio a los atletas y destacó el significado que representa portar los colores nacionales en una competencia internacional. Señaló que la bandera simboliza la independencia, la soberanía, el honor de las instituciones y la identidad del pueblo mexicano, así como la integridad de su territorio.

Un evento histórico en Palacio Nacional

Este acto marcó un momento inédito, ya que nunca antes la Presidencia de la República había realizado un abanderamiento oficial para una delegación de Juegos Olímpicos de Invierno. Además, se convirtió en la primera ocasión en que una mujer presidenta encabeza esta ceremonia.

El director de la CONADE, Rommel Pacheco, resaltó la importancia del evento y expresó su respaldo total a los deportistas que representarán a México en la justa invernal. A la ceremonia también acudieron Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública, y María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano.

Pacheco deseó éxito a los atletas y los exhortó a competir con entrega y pasión, subrayando el orgullo que representan para el país. Asimismo, reiteró el carácter histórico del abanderamiento, tanto por tratarse de una delegación olímpica de invierno como por ser encabezado, por primera vez, por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.