Aarón Anselmino llega cedido al Borussia Dortmund

El Borussia Dortmund ha fichado a otro jugador procedente del Chelsea: el joven defensa Aaron Anselmino ha llegado al club de la Bundesliga cedido por una temporada. El Dortmund hizo el anuncio el miércoles, un día después de completar el fichaje definitivo de Carney Chukwuemeka, quien originalmente estaba cedido por el Chelsea desde enero.

El argentino Anselmino, de 20 años, reforzará la defensa del Dortmund, donde Emre Can, Niklas Süle y Nico Schlotterbeck se encuentran lesionados. “Seguimos a Aaron desde su etapa en Boca Juniors. Su llegada representa una muy buena solución para nuestra situación actual”, declaró el director deportivo del Dortmund, Sebastian Kehl. “Es un jugador talentoso que ya ha demostrado su calidad a una edad temprana en estadios muy emotivos. Ahora lo integraremos rápidamente porque lo necesitamos de inmediato”.

Anselmino, quien llegó al Chelsea hace un año con un contrato hasta 2031, podría debutar en la Bundesliga el domingo contra el Union Berlin. “Tengo muchas ganas de jugar en el Borussia Dortmund y lo daré todo para triunfar con este gran club y su fantástica afición”, declaró Anselmino. El Dortmund comenzó la temporada de Bundesliga el pasado fin de semana con un empate 3-3 en St Pauli.

(dpa, BVB/el)