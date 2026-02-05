Aaliyah Farmer se fue de Tigres por Acoso

*La jugadora fichó con el Chicago Stars.

La aventura de Aaliyah Farmer en la Liga MX Femenil llegó a su fin. La futbolista continuará su carrera en el Chicago Stars de la National Women’s Soccer League (NWSL), luego de concretarse su salida del futbol mexicano.

Tras hacerse oficial su incorporación al club estadounidense, el entrenador de Tigres Femenil, Pedro Martínez Losa, ofreció una conferencia de prensa para aclarar los motivos de la partida de la jugadora mexicoamericana. El estratega explicó que la decisión estuvo relacionada con cuestiones de seguridad personal, derivadas de situaciones de acoso que afectaron a la futbolista.

“Se han manejado versiones que no corresponden a la realidad, como que ella no quería estar aquí o que no estaba comprometida con el equipo. Aaliyah es una jugadora muy apreciada tanto por sus compañeras como por el cuerpo técnico. Llegó desde el futbol universitario y, durante su proceso de adaptación, surgió una situación personal delicada. Ella no se sintió segura ante ciertos episodios de acoso y nos lo comunicó desde hace tiempo”, señaló Martínez Losa.

Con estas declaraciones, el técnico español descartó que la salida de Farmer estuviera relacionada con falta de interés, actitud o compromiso deportivo por parte de la seleccionada nacional. Asimismo, subrayó que el club decidió priorizar el bienestar de la jugadora una vez que se tuvo conocimiento de los hechos.

Martínez Losa también expresó su inconformidad ante las interpretaciones equivocadas que circularon sobre la salida de la futbolista, reiterando que la integridad y seguridad de la persona siempre estarán por encima de cualquier objetivo competitivo.

Aaliyah Farmer llegó a Tigres en enero de 2025 procedente del futbol colegial, etapa en la que acumuló 80 partidos, con un registro de nueve goles y nueve asistencias. Ahora, la jugadora afrontará un nuevo reto profesional en la liga estadounidense, en un caso que deja sobre la mesa la importancia de contar con protocolos de apoyo ante situaciones de riesgo personal dentro del futbol femenino.