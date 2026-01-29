Aaliyah Farmer deja Tigres Femenil

Monterrey, Nuevo León. El equipo de Tigres Femenil sumó su tercera baja del Clausura 2026, se trata de Aaliyah Farmer.

Fuentes cercanas informaron que la defensora méxico-americana decidió por bajarse del barco felino por cuestiones personales, salida la cual se llegó en común acuerdo y sin problema con la directiva auriazul.

Farmer arribó para el Clausura 2025 proveniente de la NWSL, registrando cerca de 40 partidos con la casaca felina y con 3 anotaciones incluidas.

Cabe destacar, que la zaguera levantó el título del Apertura 2025 con las “Amazonas”, ahora después de un año se une a las partidas de Bárbara Olivieri y Cristina Ferral, estas previas al arranque del semestre.