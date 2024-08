A Tigres no se le puede decir que “no”: Osvaldo Rodríguez

Monterrey, Nuevo León. Los refuerzos de Tigres fueron presentados de forma oficial, siendo Osvaldo Rodríguez quien alzó la voz de manera contundente.

El ex León y recién llegado el día lunes a la Sultana del Norte, consideró que es un error negarse ante un proyecto tan ambicioso e importante como el felino.

“A Tigres no se le puede decir que no, me llena de orgullo y me emociona comisario vestidor con jugadores de jerarquía y que mejor estar con ellos a la par y sumar mis cualidades y apuntar a estar arriba.

Realmente representa un gran salto y me da emoción compartir vestidor con gente de tanta calidad, me suma y quiero sumarme a eso, crecer y Tigres es un equipo muy ganador, que mejor que estar a la par, compatir eso”, mencionó.

Por su parte, Fernando Tapia también habló y remarcó de “impresionante” la competencia interna con Nahuel Guzmán y Felipe Rodríguez.

“Contento y emocionando, más que nada junto a un gran portero que ha demostrado dentro de la cancha con campeonatos aquí en la institución, es venir a demostrar mis cualidades y aprenderle cada detalle al Paton. La competencia interna es impresionante, cualquiera de los tres arqueros es de calidad y es aprovechar la oportunidad a mí o a Feli (Rodríguez) es aprovecharla y dar el máximo”, dijo el arquero.

Mientras Joaquim Pereira, se mostró ya mejor adaptado al sistema con los regios, agradecido tanto con sus compatriotas de club por arraigarlo lo más rápido posible.

“Estoy muy contento de estar aquí. Rafael y Samir me están ayudando mucho en mi adaptación y estoy muy contento de poner mi nombre en la historia de Tigres”, añadió.