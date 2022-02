A seleccionados varoniles y femeniles de Estados Unidos se les pagará lo mismo

La selección varonil y femenil de Estados Unidos lograron llegar a un acuerdo donde para jugadores de ambos equipos se les pagara de manera equitativa, lo que significaría que los pagos a las jugadoras serían arriba de 20 millones de dólares.

“Nos complace anunciar que, dependiendo de la negociación de un nuevo contrato colectivo de trabajo, habremos resuelto nuestra disputa de larga data sobre la igualdad salarial y estaremos orgullosos de unirnos en un compromiso compartido para promover la igualdad en el futbol”, se lee dentro del comunicado.

Mediante el acuerdo, la Federación Estadounidense de Fútbol (USSF) se compromete al pago de 24 millones de dólares en bonos para equiparar a la selección varonil del país estadounidense.

La federación y las mujeres anunciaron un acuerdo el martes. Las jugadoras se repartirán 22 millones de dólares, un tercio de lo que originalmente pidieron por daños, la USSF también acordó establecer un fondo de 2 millones de dólares para beneficiar a las jugadoras tras su retiro, así como esfuerzos caritativos para fomentar el crecimiento del deporte femenino.

La USSF se comprometió a proveer una tasa equitativa de pago para las selecciones femeninas y masculinas, incluyendo los bonos de la Copa Mundial, sujeto a los acuerdos de contrato colectivo con los sindicatos que representan a cada uno de los equipos por separado.

“Para nuestra generación, saber que dejaremos el deporte exponencialmente mejor que como lo encontramos, lo es todo, eso es lo que buscamos debido a que, siendo honestos, no habría justicia si no nos aseguramos que no vuelva a suceder”, aseguró Megan Rapinoe, la mediocampista de 36 años.