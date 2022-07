A escena mundial en Para Ciclismo

Tras consagrarse como los mejores del país en su categoría y disciplina, atletas del INDE Nuevo León del Para Ciclismo tienen dos importantes citas en puerta con el UCI Para-Cycling Road World Cup que se realizará en la ciudad de Quebéc, Canadá; y el UCI Para Cycling World Championships en Baie-Comeau provincia de esa misma ciudad.

Se trata de Estefany Ramos Cardona en Triciclo (T2), Jorge Rodríguez Valdéz también en triciclo (T2) y Maximiliano García en Bicileta (C3), atletas con Parálisis Cerebral, quienes comandados por su entrenador Roberto García Fernández, asistirán a esta justa que se vivirá del 4 al 7 de agosto, una de las más importantes de la categoría solamente por debajo de unos Juegos Paralímpicos.

“Bien, estamos preparados y listos, ha sido una larga temporada buscando este evento y puede ser el inicio de entrar al proceso olímpico (Paralímpico). Es uno de los más importantes porque es un campeonato del mundo y una copa del mundo, principalmente para el ranking internacional, conseguir puntos para colocarnos en el ranking de América y conseguir una plaza en Chile 2023.” Comentó Jorge Rodríguez, el más experimentado de los tres elementos.

Tanto Estefany Ramos, quien debutará a nivel internacional, así como Maximiliano García, tendrán su primera clasificación internacional, buscando sea este un parteaguas en las carreras de los tres atletas que han hecho un gran esfuerzo por conseguir su lugar en el magno evento internacional.

“La verdad he podido bajar un poco el nervio, soy muy nerviosa pero gracias a mi entrenador y mis compañeros he podido controlar eso. Cada competencia que hay es subir un peldaño más. Aquí nos apoya mucho nuestra familia, es un pilar muy grande para los tres y nos sentimos muy orgullosos de nuestra familia y entrenadores.” Comentó Estefany Ramos.

Los pupilos del Coach Roberto García han trabajado durante varios años con la meta puesta en eventos de esta magnitud; de lunes a sábado pedalean arduamente por espacio de unas tres horas en la Vitapista del CARE “Niños Héroes”, la que consideran su casa, Max y Jorge habitan en la Villa Deportiva, y Estefany asiste diariamente desde el municipio de Escobedo motivados por el avance que el deporte les ha brindado.

“Es un orgullo muy grande, es una satisfacción tremenda ver los resultados de estos muchachos cada temporada, hemos visto su progreso, a donde se paran han demostrado su capacidad, y esa es mi satisfacción; después de este evento no hay más que los Juegos Paralímpicos. Más alla del deporte mi misión es que se sepan vale por si mismos en el futuro, en la vida cotidiana, esto no es fácil, una cosa es el deporte por recreación y otra cosa es el alto rendimiento, ellos ya están metidos en alto rendimiento hace rato y el esfuerzo que ellos realizan no es cualquier cosa.” Expresó García Fernández.