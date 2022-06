A escena Judo y Tenis de Mesa en NC2022

Con la misión de sumar más medallas para la delegación de Nuevo León, las selecciones de Tenis de Mesa y Judo arribaron este miércoles a Hermosillo, Sonora, para iniciar con su participación en los Nacionales CONADE 2022.

“Esperamos conseguir un buen número de medallas, el año pasado logramos cuatro oros. Estamos en la pelea por las medallas, somos de los estados más fuertes y queremos hacer valer eso, no va a ser sencillo.” Comentó Guillermo Muñoz, Director Técnico del Tenis de Mesa en Nuevo León.

Fue alrededor durante las primeras horas de la mañana que llegaron a tierras sonorenses para dirigirse hacia las instalaciones deportivas de la Comisión del Deporte de Sonora (CODESON), para realizarse las pruebas de detección de COVID-19, y recibir sus respectivas acreditaciones.

Ambos deportes inician su participación a partir de este jueves; la selección de Tenis de Mesa está conformada por 25 atletas, por su parte, el Judo está representado por un total de 39 deportistas en ambas ramas, repartidos en las categorías sub 15, sub 18 y sub 21.

“Venimos a refrendar el campeonato que llevamos ganando desde hace cinco años. Trataremos de conseguir ocho medallas de oro, pero en la categoría sub 15 podríamos dar el golpe y de ser así, podrían ser más medallas.” Mencionó el entrenador de Judo Eduardo Rodríguez.

Los judocas inician con la categoría sub 15 este jueves, el viernes entrará en acción la sub 18 y el sábado cierra la actividad con la sub 21.