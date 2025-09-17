A concretar un podio va Rodrigo Maggio a Querétaro

Concretar un podio durante la undécima fecha de la Challenge Series 2025, que se disputará el próximo domingo, en el Autódromo de Querétaro, será la meta del piloto capitalino, Rodrigo Maggio, quien se dijo listo y confiado de terminar la temporada con éxito.

El volante del auto marcado con el número 16 PrestoPegamentos/Selladores-TransportesMaya-PETdeOccidente-Orpack-ArmstrongArmored-KnotekDeMéxico-PupCare-AislantesyEmpaques-Intercash-MROcommsa-CSTconceptoSoluciónTotal-GrupoCatraar-HerramientasyCompresoresCarroll-PalcoReciclados-Hidrolock-AdvansAltaSeguridad-GNRapoyoEstratégico-M&A destacó la preparación que realizó para obtener el mejor resultado del año.

“Estamos con buenos ánimos, este break de poco más de un mes nos sirvió mucho para prepararnos mentalmente para la siguiente fecha, llegamos conociendo el coche en el nuevo equipo, considero que nos irá muy bien”, apuntó el integrante del Prime Sports Racing Team.

“Sin duda la meta es buscar un podio, eso es lo más importante y lo podemos lograr. Se trabajó mucho en el coche, le sacaron detalles que traía, se revisó, se desarmó y se volvió a armar, de mi parte también estoy entrenando mucho en el simulador”, detalló el capitalino.

En ese sentido, apuntó que el óvalo queretano es complicado, pero reiteró que está presto para obtener el mejor resultado del calendario, tras haber quedado afuera de los playoffs.

“Es un óvalo bastante complicado, tiene bajadas, así como subidas, una curva con peralte y otra sin ello, desafortunadamente en la fecha pasada en Querétaro se rompió mi motor, no pude agarrar la experiencia que me hubiera gustado”, recordó Maggio, quien ocupa el sitio 12 del campeonato de pilotos con 197 puntos.

“La mentalidad es ir a buscar buenos resultados, buscar podios victorias para cerrar fuerte el año y poder empezar de la mejor manera el próximo”, subrayó Rodrigo.

La undécima fecha de la Challenge Series 2025 se correrá el próximo domingo en el Autódromo de Querétaro.