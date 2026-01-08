A 45 años de la “Época Dorada” del fútbol amateur en Nuevo León

Por Regio Deporte

​NUEVO LEÓN – Diciembre de 1980 no fue una fecha más en el calendario; fue el momento en que se consumó la verdadera revolución del fútbol amateur en nuestro estado. Hoy, a 45 años de aquel suceso, recordamos cómo un movimiento gestado desde las bases transformó a Nuevo León en la potencia indiscutible del balompié nacional.

​Todo comenzó a mediados de aquel año, encabezado por el Lic. Francisco Cantú Terán, quien fue electo presidente de la Asociación de Nuevo León relevando a don Raúl Torres. Pero Cantú no llegó solo; lo respaldaron gigantes de la organización deportiva como el C.P. Mario Villarreal (Liga Oficial), Tomás Galarza (San Nicolás), el Profr. Froylán Limón (Guadalupe), Manuel Chávez (Hispano), Carlos Medina (Popular Escobedo), Rafael Angelino Fernando (Valle Verde) y Roberto Rodríguez (Liga Aifas).

​La Cátedra Nacional

A partir de esa elección, inició lo que hoy conocemos como la “Época Dorada”. Durante más de dos décadas, Nuevo León no solo compitió, sino que marcó la pauta en todo México. Nuestras selecciones de liga dominaban los torneos y el arbitraje regio era sinónimo de calidad, trayéndose también los títulos nacionales en impartición de justicia.

​El fin de la era

Lamentablemente, la historia registra el 2003 como el inicio del declive. La falta de seguimiento de las nuevas administraciones, la desaparición de los verdaderos Estatales de selecciones de liga y la fuga de clubes marcaron el fin de una era gloriosa. Hoy, miramos atrás con orgullo y nostalgia, recordando a los hombres que hicieron de nuestro fútbol amateur el mejor del país.