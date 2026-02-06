Haraganes vence al “Borrado” en duelo de campeones

Por Regio Deporte

ESCOBEDO, N.L. – El Deportivo Haraganes dejó claro por qué es el actual monarca de la Primera División. En un choque de poder a poder disputado en el campo 2 de La Isla, los vigentes campeones se impusieron 3-1 a los ex campeones, Taller Eléctrico El Borrado, dentro de la Liga Popular Escobedo.

La afición disfrutó de un partido de alta calidad, donde Haraganes demostró que su título no fue casualidad.

Los Goles